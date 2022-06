Barclays belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analystin Claudia Gaspari passte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für die Versicherer an die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal an. Dem Sektor mangele es derzeit an Treibern, er werde entsprechend der makroökonomischen Gegebenheiten gehandelt. Die Fundamentaldaten blieben insgesamt jedoch gesund./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 18:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.