Barclays belässt ArcelorMittal auf 'Underweight' - Ziel 17 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.In sämtlichen wesentlichen Belangen, etwa mit Blick auf die Basisszenarien beider Unternehmen und vor allem auf die Kassapreise, sei ein Investment in die Aktie des Bergbaukonzerns einem in das ArcelorMittal-Papier vorzuziehen, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer Vergleichsstudie vom Dienstag. Er verwies zudem auf die Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe von Rio Tinto, während der Stahlkonzern seine Dividendenzahlungen weiter ausgesetzt habe./edh/ck Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.