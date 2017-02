Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Alles in allem machten die Resultate des Flugzeugbauers einen guten Eindruck, schrieb Analyst Phil Buller in einer Studie vom Donnerstag. Die Belastungen rund um den Militärtransporter A400M seien nicht so schlimm wie sie auf den ersten Blick aussehen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.