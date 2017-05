Baird hebt Ziel für Apple auf 160 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Robert W.Baird hat das Kursziel für Apple von 145 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Analyst William Power in einer Studie vom Mittwoch. Gemäß der Einstufung erwartet das Analysehaus, dass die risikojustierte Gesamtrendite in den kommenden zwölf Monaten über der Rendite des breiten US-Aktienmarktes liegen wird./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.