Baader Bank startet TLG Immobilien mit 'Hold' - Ziel 19,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat TLG Immobilien mit "Hold" und einem Kursziel von 19,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Das Unternehmen sei grundsätzlich attraktiv, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwochabend veröffentlichten Studie. Da er aber noch abwarten wolle, wie die WCM-Übernahme läuft und gelingt, stufte er das Papier erst einmal mit "Hold" und nur ein leicht über dem aktuell liegenden Niveau ein./zb/fbr Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.