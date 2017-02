Baader Bank senkt Ziel für Alstria Office auf 13 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Alstria Office vor Zahlen von 14 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Nach Verkäufen im vergangenen Jahr dürften die Ziele für das Mieteinkommen und das operative Ergebnis (FFO) in diesem Jahr unter dem Niveau von 2016 liegen, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Mittwoch. Etwas reduzierte Annahmen für die FFO-Kennziffer und die Dividende sowie eine gesunkene Bewertung der Vergleichsgruppe seien die Gründe für sein neues Kursziel, so Remke./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.