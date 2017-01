Baader Bank senkt STMicro auf 'Hold' - Ziel hoch auf 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat STMicroelectronics von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 8,40 auf 11,00 Euro angehoben.Analyst Günther Hollfelder begründete sein neues Anlagevotum mit der in den vergangenen sechs Monaten sehr gut gelaufenen Aktie des Halbleiterkonzerns. In Erwartung profitabler Geschäfte habe er jedoch seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2016 und 2017 erhöht, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.