Baader Bank hebt Ziel für Deutsche Post auf 36 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 31 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Logistikkonzern gehöre zu den Leuchttürmen in der stürmischen See, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch. Er habe nicht nur eine führende Marktposition erobert, sondern auch die meisten größeren konzerninternen Probleme gelöst. Damit sieht Obst den Weg frei für Wachstum im heimischen und internationalen Paketgeschäft. Allerdings gebe es noch Spielräume zur Optimierung der Unternehmensstruktur und zur Kostensenkung./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.