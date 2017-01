Baader Bank hebt Ziel für ASML auf 121 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 von 96,50 auf 121,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Geschäft des Chipzulieferers mit der neuen EUV-Beschichtungstechnologie wirke sich sichtbar positiv auf die Auftragsentwicklung aus, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Seine angehobenen Schätzungen und das neue Kursziel gingen auf die übernommene Hermes Microvision Inc. (HMI) und den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum zurück./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.