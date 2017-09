Baader Bank hebt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel hoch auf 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hannover Rück von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 90 Euro angehoben.Die deutlich gesunkene Marktkapitalisierung des Rückversicherers seit Auftreten des Wirbelsturms "Harvey" zeige, dass der Markt ein extrem ungünstiges Szenario einpreise, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Montagmorgen vorgelegten Studie. Dank seiner starken Solvabilität sei der MDax-Konzern aber gut positioniert, um negative Auswirkungen der Hurrikan-Saison abzufedern. Seiner Bewertung lägen nun die Schätzungen bis September 2018 zugrunde, so der Experte. Das Abwärtspotenzial sei begrenzt. Aus fundamentaler Sicht sei Hannover Rück verglichen mit der Konkurrenz in einer starken Position./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.