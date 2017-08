Baader Bank belässt Tom Tailor auf 'Buy' - Ziel 9,5 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Tom Tailor nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,5 Euro belassen.Im zweiten Ergebnis habe vor allem der operative Gewinn überzeugt, aber auch der Umsatz fiel etwas besser als erwartet aus, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Donnerstag. Das Management liefere, was es versprochen habe. So verlaufe der angekündigte Abbau von Schulden und Lagerbeständen nach Plan./zb/fbr Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.