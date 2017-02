Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Einige Stahlkocher könnten in der bevorstehenden Berichtssaison über Margendruck berichtet, befürchtet Analyst Christian Obst laut einer Branchenstudie vom Dienstag. So könnten die Quartalszahlen möglicherweise am unteren Ende der Markterwartungen ausfallen./tav/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.