Baader Bank belässt TLG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 19,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TLG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen.Trotz starker Zahlen und einer höheren Prognose für den operativen Gewinn (FF) bleibe er an der Seitenlinie, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Montag. Er will zunächst noch den Abschluss der Übernahme von WCM abwarten, mit welcher der Substanzwert der Immobiliengesellschaft in diesem Jahr sinken dürfte./bek/ag Datum der Analyse: 14.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.