Baader Bank belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 132 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Siemens nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen.Der Elektrotechnikkonzerns investiere weiterhin kräftig in Forschung und Entwicklung und messe der Digitalisierung große Bedeutung bei, lobte Analyst Günther Hollfelder in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/edh Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.