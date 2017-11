Baader Bank belässt SGL Group auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach der Übernahme des Gemeinschaftsunternehmens mit BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Der Konzern sei nun Komplettanbieter für Kohlefaserprodukte, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Es winke der Eintritt in neue Umsatz- und Gewinnsphären./ag/mis Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.