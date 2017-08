Baader Bank belässt SGL Group auf 'Buy' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach einem Interview von Vorstandschef Jürgen Köhler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.Der in Aussicht gestellte Verkauf des Elektroden- und Kathodengeschäfts sollte sich in den kommenden Monaten positiv auswirken, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Dienstag. Keine Neuigkeiten habe es zum Gemeinschaftsunternehmen mit BMW gegeben./tih/edh Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.