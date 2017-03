Baader Bank belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen.Die Gewinnziele des Rückversicherers für 2017 lägen unter seiner Erwartung, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings habe der Dax-Konzern in den vergangenen Jahren meist konservative Prognosen abgegeben und diese dann am Ende übertroffen - mit Ausnahme 2016./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.