Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 3,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen.Der Druckmaschinenhersteller habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. So sei der Umsatz deutlich niedriger als erwartet ausgefallen. Zudem habe das Unternehmen "lediglich" einen stabilen Auftragseingang verzeichnet. In puncto Profitabilität entwickle sich Heideldruck aber solide./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.