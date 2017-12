Baader Bank belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Die Aktie des Chemiekonzerns wird zudem weiterhin in der Liste der "Top Stock Ideas" für 2018 geführt. Sie sehe bei Evonik noch eine Menge Wertepotenzial, das gehoben werden könne, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.