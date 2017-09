Baader Bank belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie zur Anlegerkonferenz der Privatbank. Der Logistikkonzern sei auf einem guten Weg in Richtung der selbst gesteckten Ziele für das Gesamtjahr und 2020. Obst ist durch die Veranstaltung noch etwas optimistischer geworden./ag/she Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.