Baader Bank belässt Compugroup Medical auf 'Hold' - Ziel 52 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Die Konkurrenz um das Geschäft mit der elektronischen Gesundheitskarte nehme Formen an, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außer Research Industrial Systems Engineering (RISE) seien Secunet und T-Systems aktiv. RISE habe nun eine Webseite zu seinem Konnektor für den Zugang zum Gesundheitsnetz gestartet, der ab dem zweiten Quartal 2018 vertrieben werden soll./ag/ajx Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.