Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Cewe nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Das Weihnachtsgeschäft des Fotodienstleisters laufe auf Hochtouren, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei jüngst kräftig bis in die Nähe seines Kursziels gestiegen. Den Laserline-Zukäuf habe er in sein Bewertungsmodell aber noch nicht eingearbeitet. Auch fehlten noch neue Schätzungen, die weiter in die Zukunft reichten. Daher bleibe er bei seinem Anlageurteil./ck/ajx Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.