Baader Bank belässt Capital Stage auf 'Buy' - Ziel 7,80 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Capital Stage nach einem Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen.Die Übernahme zweier Solarparks in den Niederlanden dürfte dem Unternehmen signifikante Vorteile bringen, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein attraktives und risikoarmes Investment, um vom anhaltenden Wachstum Erneuerbarer Energien zu profitieren./edh/bek Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.