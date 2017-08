Baader Bank belässt Capital Stage auf 'Buy' - Ziel 7,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Capital Stage nach dem Erwerb weiterer Windenergieanlagen in Dänemark auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen.Die Ausweitung der Kapazitäten sei Teil der Entwicklungsstrategie des Solar- und Windparkbetreibers und in seinem Bewertungsmodell bereits berücksichtigt, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Dienstag./tih/edh Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.