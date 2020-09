Der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) (-0,3%) erwarte durch den Abbau von weiteren 2.000 Arbeitsplätzen in der Einheit Global Business Services ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von mehr als EUR 200 Mio.



Die Aktien von KONE (ISIN: FI0009013403, WKN: A0ET4X, Ticker-Symbol: KC4) hätten um 2,6% zugelegt, nachdem der finnische Industriekonzern aufgrund guter Geschäfte in China seinen Ausblick erhöht habe.



Grund zur Freude hätten auch die Anteilseigner der britischen Baumarktkette Kingfisher (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Ticker-Symbol: KFI1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KGFHF) gehabt, deren Aktie nach der Vorlage starker Halbjahreszahlen um knapp 10% in die Höhe geschossen sei.



Ein zweistelliges Plus habe es im nachbörslichen Handel auch für die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) gegeben. Der US-Sportartikelhersteller habe die Analystenerwartungen zum ersten Quartal (Juni-August) zuvor regelrecht pulverisiert. (23.09.2020/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Dienstag gestaltete sich auf Einzeltitel-Ebene insgesamt relativ ereignisarm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen (in Europa) seien vor allem die Anteilsscheine vermeintlicher Krisen-Profiteure gefragt gewesen. So hätten etwa die Papiere von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) an der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Spitze um 4,5% zugelegt, während sich die Aktie von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) an der Spitze des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sogar um 5,7% verteuert habe.