AROUNDTOWN SA: Aufstieg in den SDax-Index geschafft

Die Analysten von SRC Research sehen mit der Aufnahme von der AROUNDTOWN SA in den SDax-Index einen wichtigen Erfolg der Unternehmensbemühungen, über die Erhöhung des Transparenzlevels der eigenen Börsennotiz neue Investorenkreise anzusprechen. Mit dem angestrebten De-Listing an der Pariser Euronext sollen weitere Handelsumsätze nach Deutschland umgeleitet und damit die Voraussetzungen für einen Aufstieg in den MDax geschaffen werden.

Die Anstrengungen des Unternehmens, das gesamte Transparenzlevel und die Visibilität der operativen Unternehmenserfolge zu heben, in deren Rahmen auch das Uplisting in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im Juni erfolgt sei, haben sich nach Darstellung von SRC Research am Montag dieser Woche in der Aufnahme in den SDax-Index bezahlt gemacht. Als nächsten Schritt verfolge AROUNDTOWN nach Aussage der Analysten den Plan, ein De-Listing von der Pariser Euronext anzustreben und damit die dortigen Handelsumsätze nach Deutschland umzuleiten. Da das Unternehmen von der Streubesitz-Marktkapitalisierung her schon längst sogar ein MDax-Kandidat sei, biete dies einen Weg, auch das Kriterium Handelsumsatz schneller zu erfüllen und damit den MDax-Aufstieg zu beschleunigen.

Bereits nach der Vorlage der als sehr positiv eingeschätzten Halbjahresergebnisse hatte SRC Research das Kursziel für die AROUNDTOWN-Aktie von 6,20 Euro auf 6,60 Euro angehoben. Nach Auffassung der Analysten werde das Investoreninteresse am Unternehmen durch die SDax-Aufnahme weiter steigen. Aus diesem Grund hat das Researchhaus sowohl die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ als auch das Kursziel von 6,60 Euro bestätigt, welches nun nicht mehr allzu ambitioniert erscheine.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/Aroundtown_20Sept2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.