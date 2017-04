AROUNDTOWN Property Holdings: Erfolgreiches Geschäftsjahr, Prognosen übertroffen

Die AROUNDTOWN Property Holdings PLC habe die Analysten von SRC Research mit starken Zahlen überzeugt. Die Prognosen von SRC Research seien insgesamt leicht übertroffen worden, wozu besonders die Verdoppelung der Umsätze beigetragen habe.

Die Mieteinnahmen und operativen Erlöse seien um 120 Prozent von 125 Mio. Euro auf 274 Mio. Euro angestiegen (Prognose der Analysten: 253 Mio. Euro). Den höheren Umsätzen stehe zwar ein Rückgang in der Position Veräußerungsgewinne und Neubewertungen entgegen (von 878 Mio. Euro in 2015 auf 815 Mio. Euro in 2016), doch dies sei laut SRC Research größtenteils durch das Neubewertungsergebnis kompensiert worden, welches sich um 49 Mio. Euro verbessert habe.

Den operativen Gewinn (EBITDA) habe AROUNDTOWN um 6 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert, während der Nettogewinn leicht um 2 Prozent auf rund 900 Mio. Euro (2015: 921 Mio. Euro) gesunken sei. Der Portfoliowert der Liegenschaften habe sich von 3,6 Mrd. Euro in 2015 auf 6,7 Mrd. Euro fast verdoppelt. Darüber hinaus seien auf einer like-for-like Basis sehr gute Fortschritte im Portfolio erzielt worden. AROUNDTOWN Property steigerte gemäß SRC Research die Mieteinnahmen um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und habe den Leerstand um 3,2 Prozent verringert.

Durch die hohe FFO I Run Rate von 230 Mio. Euro sei weiterhin ein hohes Upside-Potential gegeben, besonders da die aktuelle Run Rate etwa 27 Prozent unter dem Marktpotenzial liege. Durch dieses unausgeschöpfte Potenzial ergebe sich nach Aussage des Researchhauses eine gute Basis für die kommenden Jahre.

Bezüglich der Dividende habe AROUNDTOWN eine deutlich höhere Ausschüttungsquote in Höhe von 65 Prozent des FFO I (nach 30 Prozent im Vorjahr) angekündigt, wodurch sich die Dividende von 5,1 Cent je Aktie auf 16,3 Cent erhöhen werde. Dies entspreche laut SRC Research aktuell einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent.

Dass die Aktie trotzdem immer noch mit einem 15-prozentigen Abschlag zum EPRA NAV von 5,40 Euro (2015: 3,70 Euro) gehandelt werde, bezeichnet SRC Research vor diesem Hintergrund als ungerechtfertigt. Daher gehe man von einer Fortsetzung der seit Jahresanfang zu beobachtenden positiven Kursperformance aus.

Auch operativ erwartet SRC Research eine Fortsetzung des positiven Trends, weswegen die Analysten ihre Gewinnerwartungen für 2017 und für die kommenden Jahre erhöht haben. Bei einem unveränderten Kursziel von 5,90 Euro lautet das Rating von SRC Research für die Aktie von AROUNDTOWN Property Holdings weiterhin „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/Aroundtown_4April2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.