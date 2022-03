UBS senkt Hannover Rück auf 'Neutral' und Ziel auf 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Finanztrends Video zu Hannover Rück



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 191 auf 160 Euro gesenkt. Analyst Will Hardcastle passte seine Prognosen für die europäischen Rückversicherer an die Januar-Erneuerungsrunde, die Geschäftszahlen für 2021 und die zuletzt gestiegenen geopolitischen Risiken an. Angesichts des Katastrophenbudgets und der Solvabilität von Hannover Rück, die sich nicht mehr von denen der Konkurrenz abheben, sowie der zusätzlichen Volatilität halte er die aktuelle Bewertung für fair, begründete der Experte sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.