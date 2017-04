UBS belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen.Analyst Patrick Hummel hob in einer Studie vom Dienstag die positive Überraschung beim operativen Gewinn hervor, die neben dem Produktmix und Einsparungen vermutlich auch mit einer Erholung in Brasilien sowie Russland in Zusammenhang stehe. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen im Gesamtjahr. Die Erholungsstory von Volkswagen zeige nun Resultate./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.