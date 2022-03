UBS belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 173 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Normalerweise gebe es von dem Gasekonzern alle fünf Jahre neue Mittelfristziele, im vergangenen Jahr seien diese aber wohl wegen der Corona-Krise vertagt worden, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit Nachhaltigkeitsinitiativen sowie neuen Eindrücken, was die Chancen im Zuge der Energiewende sowie bei Anwendungen in der Elektro- und Gesundheitsbranche betrifft./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 14:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 14:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.