Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638196, WKN: A0JEHV, Ticker-Symbol: SHRQ, SIX Swiss Ex: SCHP, Nasdaq OTC-Symbol: SHLAF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Kerngeschäft der Holding ist der Geschäftsbereich Aufzüge & Fahrtreppen, der operativ maßgeblich von der Schindler Aufzüge AG in Ebikon geprägt wird. (17.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638196, WKN: A0JEHV, Ticker-Symbol: SHRQ, SIX Swiss Ex: SCHP, Nasdaq OTC-Symbol: SHLAF).Langsameres Marktwachstum: Schindler habe es sich zum Ziel gesetzt, auch 2020 wieder schneller zu wachsen als der Markt für Aufzüge und Rolltreppen. Allerdings habe die Unternehmensleitung gewarnt, dass der globale Markt für Neuinstallationen dieses Jahr wahrscheinlich leicht rückläufig sein werde, denn der Markt in Nord- und Südamerika tendiere wieder größtenteils seitwärts, in Europa werde mit keinem Wachstum gerechnet und für Asien-Pazifik werde ein Rückgang prognostiziert.Herausforderungen in China: Pomrehn sehe die Gefahr, dass Schindler in China einen ganzen Monat an Neuinstallationsumsätzen verlieren könnte, denn aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus herrsche in der Baubranche derzeit Stillstand. Zudem entstünden Schindler zusätzliche Kosten für den Schutz und die Versorgung von Mitarbeitern vor Ort und für die Evaluierung alternativer Bezugsquellen für Bauteile.Kosteninflation bleibe ein Thema: Der Druck durch Rohstoffkosten lasse zwar nach, doch die Lohninflation dürfte auch in diesem Jahr auf einem hohen Stand von 3% J/J liegen. Schindler werde wie üblich zusammen mit den Halbjahresergebnissen einen Ausblick auf den Reingewinn im laufenden Jahr veröffentlichen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Schindler-Aktie und das Kursziel von CHF 235. (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schindler-Aktie: