RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 111 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach endgültigen Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Insgesamt hätten die Ergebnisse mit den Eckdaten übereingestimmt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick liege leicht unter dem Konsens, sei aber wohl der aktuellen Unsicherheit geschuldet. Beim anstehenden Kapitalmarkttag dürften sich die Fragen rund um das Thema Russland und Ukraine drehen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 04:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 04:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.