RBC Capital belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Die operative Marge (Ebit) sei in einem üblicherweise gemäßigten ersten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet daraufhin zwar nicht mit größeren Anpassungen bei den Konsenserwartungen. Der Online-Textilhändler werde es aber schwerer haben, diese im Gesamtjahr zu erreichen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.