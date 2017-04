RBC Capital belässt Unilever PLC auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen.Er sei enttäuscht davon, dass der Konsumgüterkonzern nicht mehr tue als nur den jüngsten Anstieg des Aktienkurses zu rechtfertigen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer Studie vom Mittwoch. Kleinere Anpassungen an seinem Modell nahm er bei der in Euro notierten Aktie des Schwesterunternehmens Unilever NV vor./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.