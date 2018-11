Düsseldorf-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,79 Euro +0,36% (22.11.2018, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,81 Euro +0,36% (22.11.2018, 15:41)



Sydney-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

AUD 4,50 +1,58% (22.11.2018)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (22.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Brisbane (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten Chris Brown von Morgans:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Chris Brown vom Investmenthaus Morgans die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) weiterhin aufzustocken.Ein Besuch des Lithiumcarbonat-Projekts von Orocobre Ltd. sei sehr positiv gewesen. Die Morgans-Analysten zeigen sich sowohl von den operativen als auch technischen Möglichkeiten beeindruckt. Selbst unter harten Bedingungen bestehe die Möglichkeit flexibel zu agieren.Analyst Chris Brown senkt zwar seine Produktionsprognose für das laufende Jahr von 15.000 auf 14.190 Tonnen Lithiumcarbont-Äquivalent. Gleichzeitig herrsche aber größere Zuversicht in die Expansion bis auf 42.500 Tonnen pro Jahr. Dieses Szenario dürfte im Geschäftsjahr 2022/23 Realität werden.Die Aktienanalysten von Morgans bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "add", reduzieren aber das Kursziel von 5,68 auf 5,61 AUD.Börsenplätze Orocobre-Aktie: