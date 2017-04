NordLB hebt Ziel für Hella auf 40 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Hella KGaA Hueck & Co.":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella nach Zahlen von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Autozulieferer habe seine Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 wegen der angelaufenen Produktion neuer Fahrzeugmodelle ausbauen können, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Dienstag. Dennoch rechne er für 2017 mit einem weltweit geringeren Autoabsatz als 2016. Weitere Zukäufe seitens des Unternehmens sollten in den kommenden Jahren nicht überraschen, ergänzte er./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.