Masterflex: Zweistellige EBIT-Marge im Visier

Im letzten Geschäftsjahr hat Masterflex ein deutlich verbessertes Ergebnis erzielt und damit die Einschätzungen der Analysten von SMC-Research erfüllt. Die Analysten sehen damit die Ergebnistrendwende geschafft und erwarten für die Zukunft die Fortsetzung des profitablen Wachstums.

Masterflex habe nach Auffassung von SMC-Research ein gutes Jahr hinter sich, in dem das Unternehmen den Umsatz deutlich gesteigert und das Ergebnis klar überproportional verbessert habe. Damit sei die erhoffte Trendwende bei der Profitabilität geschafft und zum ersten Mal seit fünf Jahren eine erhöhte EBIT-Marge ausgewiesen worden.

Die Analysten von SMC-Research führen diese Entwicklung nicht zuletzt auf die Maßnahmen, die Masterflex 2015 in Reaktion auf die offenkundig gewordenen Organisations- und Führungsdefizite eingeleitet hatte und die nun nicht nur eine niedrigere Kostenbelastung, sondern vor allem auch eine höhere Wachstumsdynamik ermöglicht haben. Dies gelte insbesondere für die noch 2015 kriselnde Tochter Novoplast Schlauchtechnik sowie für das US-Geschäft, das im letzten Jahr endlich die ihm seit Langem zugedachte Rolle als Wachstumslokomotive des Konzerns ausgefüllt habe.

Damit sei Masterflex laut SMC-Research wieder auf Kurs, um das überdurchschnittliche und hochprofitable Wachstum fortzusetzen. Dies umso mehr, als mit der plangemäßen Umsetzung der Standorterweiterung in Gelsenkirchen sowie mit der hochsynergetischen Akquisition von APT die Basis für weitere Fortschritte geschaffen worden sei. Auch finanziell und bilanziell sei Masterflex insbesondere dank der jüngsten Kapitalerhöhung bestens für eine weitere Expansion gerüstet, die nicht nur, aber auch, mittels weiterer Akquisitionen forciert werden solle.

Dadurch sehen sich die SMC-Analysten in ihrer bisherigen positiven Einschätzung von Masterflex bestätigt. An der grundsätzlichen Aufstellung des Unternehmens sei schon in der Vergangenheit nichts auszusetzen gewesen. Mit Verweis auf die umfangreichen Maßnahmen, die das Unternehmen in Reaktion auf die 2015 aufgetreten Organisations- und Führungsprobleme eingeleitet habe, sei man auch in Hinsicht auf die weiteren Perspektiven sehr zuversichtlich. Dies spiegele sich auch in dem von SMC-Research ermittelten fairen Wert von 9,00 Euro je Aktie wider, mit dem das Researchhaus der Aktie trotz der sehr guten Kursperformance ein weiteres Aufwärtspotenzial von 25 Prozent zutraue. Das Rating von SMC-Research für die Masterflex-Aktie hat SMC-Research deshalb auf „Buy“ belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-19-SMC-Studie-Masterflex_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.