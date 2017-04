Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Siemens auf 135 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 132 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Er rechne in puncto Gewinn mit einem weiteren starken Geschäftsquartal des Industriekonzerns, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Dienstag. Das günstige wirtschaftliche Umfeld dürfte es dem Management ermöglichen, in Richtung seiner oberen Prognosespanne für das Jahr 2016/17 zu steuern./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.