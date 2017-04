Jefferies senkt Ziel für BHP Billiton auf 1700 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BHP Billiton von 1800 auf 1700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Er habe seine Bewertungsmodelle für die Minenwerte an die jüngste Preisentwicklung und die weitergehenden Prognosen bei Rohstoffen angepasst, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er bevorzugt Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Basismetallen. BHP Billiton zählt dabei nicht zum Kreis seiner Top-Empfehlungen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.