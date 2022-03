Jefferies belässt Tui auf 'Underperform' - Ziel 2,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Statistische Auswertungen deuteten auf einen starken Start in das Reisejahr 2022 hin, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den britischen Online-Anbieter On The Beach gibt sie nun ihren Pessimismus auf, für Tui allerdings nicht. Bei dem Reisekonzern blieben die Liquiditätssorgen ungebrochen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 17:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.