Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 21,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Briefing für Jefferies-Mitarbeiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Es sei vor allem über die Inflation, die Zukunft der Funktürme, die staatliche Beteiligung sowie das regulatorische Umfeld und die Tochter T-Mobile US gesprochen worden, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern habe nur begrenzt Möglichkeiten, höhere Energiepreise auf die Kunden in Deutschland umzulegen. Allerdings sei der Konzern mit Blick auf Energiepreise dank langfristiger Verträge auch recht gut abgesichert./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.