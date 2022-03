JPMorgan senkt Ziel für H&M auf 180 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 220 auf 180 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan passte ihr Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Umsatzzahlen zum ersten Quartal und die vorläufige Schließung der Läden in Russland an. Sie kürzte ihre operative Gewinnschätzung (Ebit) für 2022 um 15 Prozent und für die Folgejahre im Schnitt um 11 Prozent./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 18:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.