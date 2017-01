JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Underweight' - Ziel 225 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 225 Dänische Kronen belassen.In den Markterwartungen würden die Risiken für weiteren Preisdruck in den USA unterschätzt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Dienstag./ag/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.