JPMorgan senkt Kursziel für Just Eat Takeaway - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 5099 auf 3391 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie jedoch auf "Overweight", im Gegensatz zur Abstufung des Konkurrenten Delivery Hero. In der Essenslieferbranche sieht er vorerst viel Gegenwind, aber die strukturellen Wachstumschancen auch durch Übernahmen blieben vorhanden. Just Eat Takeaway sei attraktiv bewertet./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 02:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 03:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.