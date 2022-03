JPMorgan senkt Delivery Hero auf 'Neutral' - Ziel 53,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 107 auf 53,20 Euro gekappt. Außerdem entfernte Analyst Marcus Diebel die Aktie des Essenslieferdienstes von der "Analyst Focus List". In einer am Mittwoch vorliegenden Studie begründete er diese Schritte mit einem generell schwierigen ersten Halbjahr für den Sektor und Sorgen hinsichtlich der Refinanzierung von Delivery Hero. Für eine auslaufende Anleihe sei bislang noch keine schnelle Lösung bekannt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 23:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 03:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.