JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Bei dem Getränkekonzern bleibe es bei den alten Herausforderungen, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Dienstag. Er rechne mit Verbesserungen im Brasilien-Geschäft, die allerdings von einer schwachen Entwicklung in Märkten wie den USA und dem Preisdruck in China aufgezehrt würden./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.