JPMorgan belässt Daimler auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler vor der Berichtssaison im Automobilsektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Angetrieben vom Produktionswachstum, stabilen Währungstendenzen und nur moderatem Gegenwind durch die Rohmaterialpreise rechne er mit einem sehr starken Jahresauftakt in der Automobilbranche, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Von Daimler habe es schon Eckdaten gegeben, die vom starken Abschneiden der Kernmarke Mercedes gezeichnet seien./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.