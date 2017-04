JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen auf "Neutral" belassen.Im ersten Quartal dürften sich Veräußerungen stärker auf die Gewinndynamik ausgewirkt haben als vom Konsens erwartet, sodass das Ergebnis aus nachhaltiger Sicht nur von geringer Qualität sein dürfte, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Dienstag. Der Experte rechnet nicht mit Änderungen beim Ausblick und sieht in den Resultaten keinen größeren Kurstreiber./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.