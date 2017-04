JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 22 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen.Die Markterwartungen seien vor dem ersten Quartal des Elektrotechnikkonzerns etwas milder angesetzt als zuletzt und entsprächen in etwa seinen eigenen Vorstellungen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Dienstag. Solange sich die relative Gewinndynamik nicht bessere, schätze er die kurzfristigen Perspektiven eher vorsichtig sein. 2017 sei für ABB ein wahrscheinliches Übergangsjahr./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.