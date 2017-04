HSBC hebt BHP Billiton auf 'Buy' - Ziel 1500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat BHP Billiton von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 1500 Pence belassen.Es gebe nicht nur Optimismus über das Wirtschaftswachstum in den USA, sondern auch das weltweite Wachstum samt China, schrieb Analyst David Pleming in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Zugleich steige auch die weltweite Inflation, und die nominalen Rohstoffpreise lägen nun überwiegend höher. Dies und die relative Qualität der Vermögenswerte des Bergbaukonzerns BHP sowie die jüngste Kursschwäche der Aktie seien der Grund für sein neues Anlageurteil./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.